Angelina Jolie, la star beccata a cena con il cantante The Weeknd: nuovo amore in vista?

In queste ore sui giornali si sta parlando molto di una cena che si è svolta a Los Angeles con protagonisti il premio Oscar Angelina Jolie e il cantante The Weeknd. I due sono stati visti insieme all'uscita del famoso ristorante Giorgio Baldi in California. Secondo quanto riporta Page Six, la coppia ha trascorso alcune ore nel locale italiano.

Tuttavia all'uscita Jolie e The Weeknd (all'anagrafe Abel Makkonen Tesfaye) si sono divisi per evitare di essere fotografati insieme.

Mentre i fan stanno già ipotizzando l'inizio di una storia romantica tra i due, è possibile in realtà che l'incontro sia avvenuto per ragioni professionali.



"Chiaramente non stanno cercando di nasconderla [la data della cena]" ha dichiarato una fonte vicina al cantante "[The Weeknd] è decisamente concentrato sull'entrare nel mondo del cinema. Ha la nuova serie HBO di cui è protagonista".

Il cantante si sta avventurando da diverso tempo nel mondo di Hollywood. Proprio questa settimana è stato annunciato che The Weeknd reciterà e co-scriverà una nuova serie HBO, dal titolo Idol, sviluppata insieme al creatore di Euphoria, Sam Levinson. Lo show si concentra su una cantante pop che inizia una storia d'amore con il proprietario di un club di Los Angeles, leader di un culto segreto.



Il crooner canadese ha avuto relazioni con Bella Hadid e Selena Gomez, mentre Angelina Jolie pare che abbia riallacciato i rapporti con l'ex marito Jonny Lee Miller.

Ad inizio anno Angelina Jolie ha ammesso che gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili.