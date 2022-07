Angelina Jolie, la star balla con la figlia al concerto dei Måneskin a Roma!

Il premio Oscar Angelina Jolie in questi giorni è impegnata a Roma per le riprese del suo ultimo film, Without Blood, da lei stessa diretto. L'attrice ne ha approfittato per essere presente al concerto dei Måneskin al Circo Massimo, insieme alla figlia Shiloh, ed è stata notata e ripresa mentre balla durante l'evento musicale.

Without Blood è l'ultimo progetto in cantiere per Angelina Jolie; si tratta di un film tratto dal libro Senza sangue, scritto da Alessandro Baricco. Nel cast di Without Blood i protagonisti saranno Salma Hayek e Demián Bichir. Al momento non ci sono ulteriori novità ufficiali sul progetto dell'attrice e regista che ha scelto come location anche l'Italia per il nuovo lungometraggio.

Jolie è una grande fan della band italiana, ormai conosciutissima anche all'estero e vero e proprio fenomeno musicale degli ultimi anni.



Al concerto erano presenti altri vip e personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Gabriele Muccino, Anna Foglietta e Anna Ferzetti.

Ben 70.000 fan hanno infuocato la serata, con i Måneskin in grande forma e impegnati ad entusiasmare il popolo romano che si è presentato per l'evento.



La storia del romanzo è ambientata dopo un conflitto e approfondisce verità universali su guerra, traumi, memoria e guarigione.

Jolie dirige Without Blood e torna dietro la macchina da presa dopo cinque anni dall'ultimo film, intitolato Per primo hanno ucciso mio padre, ambientato in Cambogia.