Angelina Jolie sostiene l'Ucraina: 'Dobbiamo fare tutto il possibile per i rifugiati'

Non solo Ryan Reynolds e Blake Lively si stanno battendo per l'Ucraina ma ora, anche Angelina Jolie è scesa in campo in difesa dei diritti dei rifugiati che stanno cercando di salvarsi da questo scellerato conflitto causato dalla Russia.

E proprio come i suoi colleghi, anche la star de Gli Eterni ha scelto i social network per esprimere la propria vicinanza al popolo ucraino. Nel lungo post pubblicato nelle scorse ore si legge:

"Come molti di voi, sto pregando per le persone in Ucraina. Il mio obiettivo, insieme ai miei colleghi dell'UNHCR, è fare tutto il possibile per garantire la protezione e i diritti umani fondamentali degli sfollati e dei rifugiati nella regione. Abbiamo già avuto segnalazioni di vittime e persone che hanno iniziato a fuggire dalle loro case per mettersi in sicurezza. È troppo presto per sapere cosa accadrà, ma il significato di questo momento, per il popolo ucraino e per lo Stato di diritto internazionale, non può essere sottovalutato".

Con un altro post poi, Angelina Jolie ha invitato i suoi fan e follower a supportare proprio l'UNHCR, postando un altro video dei rifugiati ucraini al confine con la Moldovia: "Verificato

Più di 50.000 persone sono fuggite dall'Ucraina in meno di 48 ore. I miei colleghi dell'UNHCR hanno inviato questo video dalla Moldavia, al confine con l'Ucraina".

In queste ore tra l'altro, vi è un'esplicita richiesta di boicottaggio del cinema russo da parte degli ucraini. L'UE e l'intera comunità internazionale è stata invitata a non sovvenzionare più produzioni russe nè tantomeno ad accoglierle in manifestazioni internazionali.