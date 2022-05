Angelina Jolie a sorpresa a Leopoli: l'attrice mostra la sua vicinanza al popolo ucraino

All'inizio dell'invasione russa, Angelina Jolie ha mostrato la propria vicinanza al popolo ucraino e ora, l'attrice da sempre in prima linea in difesa dei più deboli si è presentata direttamente a Leopoli, la cittadina situata nella parte occidentale, a circa 70 km dal confine con la Polonia, da cui passano gran parte dei rifugiati.

Leopoli si trova infatti al confine della Polonia ed è qui che si condensano molte persone che cercano di fuggire dalle barbarie della guerra ed è proprio qui che Angelina Jolie si è fermata, nel tentativo di accendere i riflettori anche sui terribili risvolti di questo conflitto che, si stima abbia già creato più di 5 milioni di profughi che dalle città di confine sono giunti nelle nazioni vicine.

Le immagini diffuse sul web mostrano l'attrice inviata speciale dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, mentre entra in un bar indossando un completo grigio e uno zainetto in spalla, che saluta i presenti e si lascia immortalare con i bimbi che incontrati.

Alcuni video diffusi sui social mostrano Angelina Jolie per le vie della città, e pare che l'ex moglie di Brad Pitt abbia anche fatto visita alla stazione di Leopoli, uno dei centri nevralgici per i rifugiati, che qui giungono da ogni parte del paese in cerca di salvezza.

Prima di Angelina Jolie, Sean Penn è stato in Ucraina, proprio per vedere con i suoi occhi e documentare quanto accaduto a seguito dell'invasione russa. Insomma, sembra che stavolta Hollywood non si sia tirata indietro, tentando di portare in maniera tangibile il proprio contribuito al paese dell'Europa Orientale martoriato ormai da più di due mesi.