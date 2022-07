Angelina Jolie, shopping a Roma con Salma Hayek: bagno di folla per le due attrici

Angelina Jolie e Salma Hayek sono a Roma per i lavori di Without Blood e le due attrice sono state avvistate da numerosi fan mentre in compagnia delle proprie figlie si aggiravano per le strade della Città Eterna.

Nei giorni scorsi Angelina e le sue due figlie Vivienne e Zahira hanno partecipato ad un corso di cucina insieme a Salma Hayek e alla figlia Valentina; successivamente le due amatissime star sono stata avvistate a fare shopping nelle vie del centro.

Le due attrici che si trovano in Italia proprio per il film tratto dal libro di Alessandro Baricco, passeranno verosimilmente tutta l'estate nel Belpaese. Già varie volte le due hanno dimostrato di essere molto affezionate alla nostra nazione e così per loro il bagno di folla dei fan non è potuto mancare di certo.

Without Blood sarà diretto da Angelina Jolie, che come affermato dal celebre scrittore italiano, ne ha acquistato i diritti nell'ormai lontano 2017. L'attrice da tempo avrebbe voluto adattare questo bestseller e, in una nota rilasciata alcuni mesi fa ha detto:

"Sono davvero felice di essere qui in Italia per trasformare questa storia molto speciale in un film e per aver avuto la fiducia di Alessandro Baricco per questo adattamento del suo librom pieno della sua poesia ed emozione unica e del suo modo di guardare la guerra con tutte le domande che ci poniamo dopo un trauma, una perdita o un'ingiustizia".

Insomma, l'Italia dopo qualche anno torna ad essere il centro del grande cinema internazionale.