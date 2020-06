Angelina Jolie, scoprite come la star ha celebrato il suo 45esimo compleanno

Ieri Angelina Jolie ha festeggiato i 45 anni, e secondo quanto riportato in queste ore la star di Maleficent e Tomb Raider vincitrice di due Oscar ha festeggiato nel migliore dei modi.

La star infatti il regalo di compleanno l'ha fatto alla National Association for the Advancement of Colored People's Legal Defence Fund, donando all'associazione ben $200mila dollari: l'attrice e regista, che vinse l'Oscar per la miglior attrice non protagonista per Ragazze Interrotte nel 2000 e che nel 2014 fu insignita anche dell'Oscar onorario Jean Hersholt per i suoi sforzi in campo umanitario, ha anche rilasciato una dichiarazione, nella quale ha parlato del lavoro svolto finora dall'organizzazione nel campo della riforma della giustizia.

"I diritti non appartengono ad un gruppo di potenti e non sono fatti per essere ceduti agli altri", ha scritto la Jolie. "La discriminazione e l'impunità non possono essere tollerate, spiegate o giustificate. Spero che questa tragedia possa riunirci in quanto americani e che insieme riusciremo ad affrontare le profonde ingiustizie strutturali della nostra società. Sono schierata al fianco della NAACP Legal Defence Fund nella loro lotta per la disuguaglianza razziale, la giustizia sociale e nel loro appello nei confronti di urgenti riforme legislative".

Recentemente, JJ Abrams e la Bad Robot hanno donato 10 milioni di dollari a varie associazioni legate al movimento Black Lives Matter, mentre la star John Boyega ha rubato la scena con un discorso appassionato divenuto virale in tutto il mondo.