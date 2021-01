Angelina Jolie, i ruoli più hot della superstar di Hollywood

Il successo internazionale la bravissima e splendida Angelina Jolie lo raggiunse solo nel 1999, quando aveva 24 anni, dopo essere stata scelta da Phillip Noyce come protagonista del suo Il collezionista di ossa, e da lì in poi è stato un crescendo di conferme che l'hanno anche portata a divenire una stimata regista.

In queste righe vogliamo comunque parlare di alcune dei suoi ruoli più "hot", intesi soprattutto come sensuali al netto di genere o nudità. Ruolo importante lo ha sempre giocato la sua nota bellezza, che l'ha resa da sempre una delle attrici di Hollywood più amate e seguite forse di sempre, in parte addirittura una diva, anche se di connotazione contemporanea e non vintage.



Ad ogni modo, in merito, è impossibile non citare Original Sin di Michael Cristofer del 2001, dove la Jolie vestiva i panni di Julia Russell e aveva una scena di sesso indimenticabile con Antonio Banderas. Possiamo continuare poi con Tomb Raider, film che grazie alla sua interpretazione e al suo physique-du-role trasportò dal videogioco al grande schermo la sprizzante femminilità di Lara Croft.



Citiamo infine i ruoli sensuali e sopra le righe di Francesca Cook in Sky Captain and the World of Tomorrow di Kerry Conran, quello di Olimpiade in Alexander di Oliver Stone e l'ultimo di Fox in Wanted di Timur Bekmambetov.