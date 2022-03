Angelina Jolie a Roma: l'attrice incontra i bimbi ucraini all'Ospedale Bambino Gesù

Soltanto lo scorso Ottobre era stata a Roma con il cast de Gli Eterni, e a distanza di pochi mesi Angelina Jolie è tornata nella capitale italiana, dove nella giornata di oggi si è recata all'Ospedale Bambino Gesù. Qui l'attrice ha incontrato i bambini ucraini arrivati nel nostro paese a causa della guerra.

"Sto pregando affinché si raggiunga la fine della guerra" ha detto Jolie. "Questo è l'unico modo per porre fine alla sofferenza e ala fuga dalle zone del conflitto. È orribile vedere i bambini che ne pagano il prezzo in vite perse, salute danneggiata e traumi".

Le parole e la visita di Jolie arrivano proprio mentre l'Agenzia delle Nazioni Unite racconta che stiamo vivendo la crisi dei rifugiati con la crescita più grande dalla Seconda Guerra Mondiale al giorno d'oggi. Un dato spaventoso, che fa capire la portata di un conflitto che sembra lontano. Proprio nella giornata di ieri l'Agenzia Onu per i rifugiati ha dichiarato che in un mese sono fuggiti 4 milioni di Ucraini dal proprio Paese. Invece circa 6,5 milioni di persone sono state sfollate dentro alla nazione stessa, e tra questi la metà dei bambini ucraini, come riportato dall'Unicef.

Adesso tutto il mondo continua a chiedersi in che modo potrebbe finire la Guerra in Ucraina.