Angelina Jolie rifiutò Tomb Raider: 'Credevo che Lara Croft non mi appartenesse'

Nel corso di una recente intervista promozionale con Collider Angelina Jolie, superstar hollywoodiana diventata un'icona con il ruolo di Lara Croft, ha rivelato che inizialmente stava per rifiutare la parte del famoso adattamento cinematografico di Tomb Raider.

"Mi dissi, 'ma davvero questo personaggio può fare parte di me?" ha ricordato l'attrice. "In realtà all'inizio non volevo proprio farlo. Anzi, dissi di no. Ma mi offrirono la possibilità di viaggiare per il mondo e allenarmi con l'esercito britannico e così ho avuto tre mesi di tempo per scoprire cosa potevo fare con il mio fisico. E, ripensandoci oggi, incoraggerei chiunque a vivere un'esperienza simile. Concedetevi qualche mese, spingetevi al limite e chiedetevi: 'Che cosa sono in grado di fare?' Scoprirete, com'è successo a me, che ci sono un sacco di cose che pensavate di non poter fare e delle quali invece siete capaci."

Angelina Jolie ha anche sottolineato l'importanza di trovare il giusto equilibrio tra acrobazie ed effetti visivi, un equilibrio che garantisca la massima autenticità sullo schermo: "Penso che più effetti visivi ci siano nel film, più è importante che sia tu a fare i tuoi stunt, quando puoi ovviamente, perché credo che il pubblico capisca la differenza quando una scena è reale e quando non lo è."

Dopo il successo del primo film Angelina Jolie sarebbe tornata nei panni di Lara Croft anche nel sequel Tomb Raider: La culla della vita, ma da allora la saga ha avuto un reboot nel 2018 con Alicia Vikander nei panni di Lara Croft: l'attrice britannica tornerà anche nel sequel attualmente in lavorazione sotto la guida della regista Misha Green.