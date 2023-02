Angelina Jolie, la regista di Foxfire: 'Lei e Jenny Shimizu finirono per flirtare'

Annette Haywood-Carter sa il fatto suo quando si tratta di lanciare giovani talenti: dopo aver scoperto un giovanissimo Leonardo DiCaprio in The Footshooting Party, infatti, la regista passò ad un'Angelina Jolie appena diciannovenne per il suo Foxfire, film che lanciò la star di Tomb Rider prima della definitiva esplosione con Ragazze Interrotte.

Recentemente accusata di aver dichiarato il falso su Brad Pitt, Jolie colpì immediatamente la regista durante i provini: "Ricordo di aver pensato: 'Oh mio Dio, è una star'. Aveva solo 19 anni ed era magnifica, era così complessa. Le chiesi di tornare e fare il provino per il ruolo della protagonista, ma ebbe bisogno di un po' di indicazioni. Durante il secondo provino non andò benissimo. Ma aveva bisogno che le indicassi la direzione, che grattassi via un po' di ruggine, perché delle cose che faceva non funzionavano" ha spiegato Haywood-Carter.

La regista ha poi ricordato l'incontro con Jenny Shimizu, co-protagonista con cui Jolie ebbe poi una chiacchieratissima relazione: "La chimica tra loro fu fantastica sin dalle prime battute, e poi come sappiamo finirono per flirtare. Vedevo cosa stesse succedendo tra loro, e dissi ai produttori: 'Riusciamo a far prendere qualche lezione di recitazione a Jenny?' Perché non l'avevo ancora vista recitare, ma rispondeva benissimo ad Angelina. Per me metà della recitazione sta nella chimica con l'altra persona".

E voi, ricordate il film del 1996? Avreste puntato qualcosa su quella ragazza dall'aspetto decisamente poco convenzionale e con fare da star maledetta? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, proprio Angelina Jolie ha fatto causa all'FBI.