Angelina Jolie regista di Captain Marvel 2? I fan rispondono

Angelina Jolie farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Thena ne Gli Eterni ma quando il film arriverà nelle sale a febbraio la star potrebbe essere già coinvolta in un nuovo progetto dell'MCU. I fan sono incuriositi positivamente dalla possibilità di vedere Jolie alla regia del sequel di Captain Marvel.

Angelina Jolie ha debuttato da regista con il documentario A Place in Time nel 2007, per poi lavorare al suo primo lungometraggio di finzione nel 2011 con Nella terra del sangue e del miele. In seguito ha lavorato ad altri tre film, ovvero Unbroken (2014), By the Sea (2015) assieme all'ex marito Brad Pitt e Per primo hanno ucciso mio padre, uscito nelle sale nel 2017.



A quanto pare è difficile che nei piani di Angelina Jolie ci sia un progetto come regista dal budget così consistente come un film del Marvel Cinematic Universe.

Captain Marvel, con il premio Oscar Brie Larson nel ruolo della protagonista, Carol Danvers/Captain Marvel, racconta la storia di un'ex pilota di caccia che inizia un percorso che la porterà a diventare una delle eroine più invincibili della galassia. Nel corso della sua avventura si unirà agli Starforce, un gruppo militare dei Kree, tornando in seguito a casa per cercare risposte alle tante domande sul suo nebuloso passato.

Proprio in quel momento la Terra si trova al centro di un conflitto intergalattico tra due mondi extraterrestri. Il film è stato diretto da Anna Boden e Ryan Fleck.

Toccherà davvero ad Angelina Jolie raccoglierne l'eredità? Voi cosa ne pensate? Su Everyeye trovate la recensione di Captain Marvel e un divertente honest trailer del film MCU.