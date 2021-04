Angelina Jolie, perché non ha diretto più un film dal 2017? Parla l'attrice e regista

Sono ormai passati cinque anni da quando Angelina Jolie e Brad Pitt hanno annunciato la fine del loro matrimonio, e in una recente intervista con Entertainment Weekly proprio l'attrice prossima protagonista de Gli Eterni di casa Marvel Studios ha voluto parlare con sincerità di come il loro divorzio abbia influenza la sua carriera.

Dice la Jolie: "Amo la ragia ma ho avuto un cambiamento nella mia situazione familiare che non mi ha permesso più di dirigere un film. Ho sentito il bisogno di accettare lavori più brevi ed essere a casa di più, quindi sono tornata alla recitazione. Questa è la verità". I suoi ultimi film da regista sono stati Unbroken (2014) e poi Per primo hanno ucciso mio padre (2017).



Adesso attendiamo il ritorno della Jolie in sala ne Gli Eterni di Chloe Zhao, in uscita il prossimo novembre, e anche nell'interessante Those Who Wish Me Dead di Taylor Sheridan, qui come grande protagonista del racconto.



Attualmente, la pratica di divorzio di Brad Pitt e Angelina Jolie è sotto impasse a causa di una lamentela mossa lo scorso agosto dall'attrice e regista, che sosteneva che il giudice affidato al caso, John W. Ouderkirk, avesse dei rapporti d'affari e professionali in corso con l'ex-marito, avendo in effetti officiato il matrimonio dei due nel 2014.