Angelina Jolie, il passato ribelle della star di Identità violate

Di ritorno questa sera nelle tv italiane con Identità violate, thriller del 2004 in cui recita al fianco di Ethan Hawke, Angelina Jolie è diventata negli anni una delle figure più importanti di tutta Hollywood, nonché una delle star più impegnate a livello umanitario.

L'attrice, che ha da poco festeggiato i suoi 45 anni, in passato però è sempre stata uno spirito irrequieto: ribelle nei confronti dei genitori, l'attrice fu cacciata da scuola all'età di 14 anni e di tutta risposta decise di tingersi i capelli di viola e trasferirsi dal suo ragazzo dell'epoca.

Al suo primo matrimonio con Johnny Lee Miller, il Sick Boy di Trainspotting, la Jolie destò scalpore per aver indossato una camicia con il nome del marito scritto con il sangue. Al secondo con Billy Bob Thornton, invece, portò al collo un flaconcino contente sempre il sangue del marito.

Tutto cambiò nel 2005, quando incontrò Brad Pitt sul set di Mr. & Mrs. Smith: l'attrice smise di comparire sulle riviste scandalistiche e iniziò le sue attività di impegno umanitario. Qualche anno più tardi, dopo aver diretto il documentario A Place in Time, nel 2011 esordì anche alla regia di un lungometraggio con Nella terra del sangue e del miele, seguito poi da Unbroken, By the Sea e Per primo hanno ucciso mio padre.

Apparsa l'anno scorso in Maleficent - Signore del Male, lo ricordiamo, l'attrice sarà tra i protagonisti del film Marvel Gli Eterni.