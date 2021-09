Angelina Jolie paparazzata con The Weeknd: l'attrice ha una nuova fiamma?

Tra poco più di un mese la vedremo al cinema in Gli Eterni, ma intanto Angelina Jolie fa parlare di sé per la sua vita sentimentale, e per una nuova, presunta love story. Nei giorni scorsi l'attrice è stata infatti paparazzata in compagnia del cantante The Weeknd, all'uscita da un esclusivo ristorante di Los Angeles.

La coppia, stando a quanto riporta E! Online, si sarebbe "intrattenuta nel privè per una cena a due durata due ore".

Le immagini di Angelina Jolie e The Weeknd sono visibili in calce alla notizia, anche se i due non sono ritratti in atteggiamenti intimi. Semplicemente escono dal locale, indossando la mascherina anti Covid e senza guardarsi negli occhi. Le immagini sono comunque bastate ad alimentare le voci, anche perché in realtà non è la prima volta che sono stati avvistati insieme: era già successo, proprio nello stesso ristorante, anche lo scorso giugno. In quell'occasione, stando al gossip, si era trattato però di un incontro di lavoro, e l'attrice di Mr. & Mrs. Smith aveva portato con sé anche il figlio diciassettenne Pax, che di The Weeknd è un grande fan.

Angelina Jolie, intanto, continua la sua battaglia legale con Brad Pitt. Nel mese di luglio, l'attrice ha ottenuto il cambio del giudice nella causa per la custodia dei figli.