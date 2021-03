Angelina Jolie, nuove accuse a Brad Pitt? I documenti parlano di abusi domestici

La causa per il divorzio di Angelina Jolie e Brad Pitt continua ad andare per le lunghe e, stando a quanto leggiamo in queste ultime ore, sembra in procinto di complicarsi ulteriormente: pare, infatti, che la star di Tomb Rider sia pronta a muovere nuove, pesantissime accuse nei confronti dell'ex-marito.

Nonostante le voci che parlavano di un riavvicinamento tra Angelina Jolie e Brad Pitt nei mesi scorsi, dunque, i toni sembrano destinati ad alzarsi nuovamente: secondo quanto riportato da US Weekly, infatti, l'attrice sarebbe in possesso di documenti che proverebbero gli abusi domestici subiti da lei e dai figli durante gli anni di convivenza sotto lo stesso tetto.

Jolie sarebbe dunque pronta a presentare i documenti in tribunale, ma una fonte vicina a Pitt smentisce già le voci: "Negli ultimi quattro anni e mezzo sono state fatte numerose dichiarazioni da parte di Angelina che successivamente sono state corrette o non confermate. Angelina ha usato i figli per danneggiare l'immagine di Brad anche in passato, il suo modo di fare è questo. Questi documenti che sono recentemente emersi dal suo quarto o quinto gruppo di avvocati hanno il solo scopo di ferire Brad" si legge nelle dichiarazioni.

Vedremo, a questo punto, se l'attrice deciderà di confermare le accuse di cui si parla in queste ore: proprio nei mesi scorsi, a tal proposito, Angelina Jolie aveva nuovamente cambiato avvocati per tentare di ottenere la custodia dei figli.