Angelina Jolie non ha preso molto bene la nuova vicinanza fra Brad Pitt e Jennifer Aniston

Stando a quanto riportato in queste ore ad Angelina Jolie, ex moglie di Brad Pitt, non avrebbe fatto piacere per niente la famosa immagine dell'attore con Jennifer Aniston, ritratti come piuttosto complici durante gli scorsi SAG Awards.

Secondo il Sun infatti, la Jolie avrebbe definito “irrispettoso e irriverente” il comportamento dei due, colti nell'atto di congratularsi a vicenda per le rispettive vittorie del premio (la Aniston ha trionfato come migliore attrice di una serie drammatica in The Morning Show, mentre Pitt ha vinto il premio per il migliore attore non protagonista in Once Upon a Time in Hollywood). Ma la cosa non si è fermata qui, dato che quando Brad Pitt è salito sul palco ha scherzato sul fatto che interpretava il ruolo di un uomo che “non va d’accordo con sua moglie”, frase che ovviamente è stata un chiaro riferimento alla sua storia personale e al rapporto con la Jolie.

“Angelina non è affatto contenta" scrive il Sun, che cita una fonte vicina all'attrice. "Le sembra estremamente irrispettoso nei suoi confronti il fatto che Brad abbia fatto una battuta sui loro problemi matrimoniali davanti a tutti. Lui le ha mancato di rispetto, e questo lei non l’avrebbe mai fatto nei suoi confronti. La reazione del pubblico davanti alle foto di Brad con Jennifer è stata per lei molto dolorosa – si è sentita come se, durante il loro matrimonio, tutto il pubblico sperasse in realtà che Brad tornasse con Jen”.

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che tanto per complicare la questione Brad Pitt e Jennifer Aniston sono ex marito e moglie.

Mentre gli amanti del gossip scalpitano, vi ricordiamo che ritroveremo Brad Pitt agli Oscar 2020: speriamo per la Jolie che, dopo la probabile vittoria, l'ex marito si limiti a ringraziare i suoi colleghi senza attingere dalla sua vita privata ... e magari evitando di incrociare lo sguardo con l'altra ex moglie.