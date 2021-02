Angelina Jolie mette in vendita un raro dipinto di Churchill: il prezzo è assurdo

Come parte dei beni ottenuti dalla separazione da Brad Pitt, Angelina Jolie ha ottenuto anche il ritratto "Il minareto della Moschea della Kutubiyya" dipinto da Winston Churchill come regalo per il presidente degli Stati Uniti dell'epoca Franklin Delano Roosevelt. Il dipinto è stato messo quindi all'asta dall'attrice a un prezzo da capogiro.

Si tratta di un quadro l'ex-primo ministro britannico realizzò dopo la Conferenza di Casablanca nel gennaio del 1943, come riporta Associated Press, e lo dipinse in onore di Roosevelt proprio mentre i due stavano pianificando l'offensiva dei democratici contro Adolf Hitler. Come abbiamo potuto apprezzare nella serie The Crown, Churchill si è sempre dilettato nella pittura, divenendo un discreto paesaggista, e adesso questo dipinto unico si trova nelle mani di Angelina Jolie, che lo acquistò con Brad Pitt nel 2011. Il figlio di Roosevelt lo vendette subito dopo la morte del padre nel 1945 e passò nelle mani di vari acquirenti prima di approdare in quelle dell'attrice Premio Oscar.

A proposito del valore finale del dipinto, si parla di una cifra intorno ai 1,5 e 2,5 milioni di sterline (tra 1,7 milioni e 2,8 milioni di euro circa). Il prezzo è così alto anche perché questo è l'unico quadro dell'ex primo ministro britannico realizzato durante la seconda guerra mondiale.

In una recente intervista, poi, la Jolie ha parlato degli ultimi anni della sua vita che l'hanno vista protagonista del burrascoso divorzio da Pitt: "Gli ultimi anni sono stati piuttosto difficili. Mi sono concentrata sul far stare bene la mia famiglia. Lentamente le cose stanno tornando al loro posto, è come se il ghiaccio si stesse sciogliendo e il sangue stesse cominciando di nuovo a scorrere nelle mie vene".

Già la scorsa estate Jolie aveva parlato del divorzio, spiegando di aver lasciato Brad Pitt per il bene dei loro figli; sul finire dello scorso anno, però, si era vociferato di un possibile incontro chiarificatore tra Angelina Jolie e Brad Pitt.