Angelina Jolie sarà Maria Callas in Maria, il nuovo biopic di Pablo Larrain!

Pablo Larrain sembra averci preso gusto a dipingere sul grande schermo i ritratti di donne entrate in un modo o nell'altro nella storia: dopo aver trasformato Natalie Portman in Jacqueline Kennedy in Jackie e Kristen Stewart in lady Diana in Spencer, ora è dunque la volta di Angelina Jolie, che in Maria darà volto a Maria Callas.

Annunciato proprio in queste ore, il film di Pablo Larrain andrà a soffermarsi sugli ultimi giorni della tragica vita di quella che tutti o quasi ritengono ancora oggi la più grande cantante lirica della storia: Maria sarà quindi ambientato nella Parigi degli anni '70, dove la Divina si spense all'età di 53 anni probabilmente in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute (per quanto, all'epoca, non furono in pochi ad insinuare l'ipotesi di un suicidio).

"Avere l'opportunità di combinare le mie due più profonde passioni, quella per il cinema e quella per l'opera, è una cosa che sognavo da tempo. Farlo con Angelina, che è un artista incredibilmente coraggiosa e curiosa, è un'opportunità affascinante, un vero e proprio dono" sono state le parole del regista, cui ha fatto eco la stessa Angelina Jolie: "Prendo molto seriamente la mia responsabilità verso Maria e verso la sua eredità. Pablo Larrain è un regista che ammiro da tempo, e poter raccontare qualcosa in più della storia di Maria con lui e con una storia scritta da Steven Knight è un sogno". Nell'attesa di questo nuovo lavoro, intanto, vi lasciamo qui la nostra recensione di Spencer, ultima fatica di Pablo Larrain.