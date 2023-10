Angelina Jolie fece lavare i denti a Johnny Depp prima di un bacio: 'Alito cattivo'

Era il lontano novembre 2010 quando Angelina Jolie spiegò perché tutti volevano uccidere Johnny Depp in The Tourist, e oggi, a quasi tredici anni di distanza, l'attrice torna a parlare della pellicola per rivelarne uno spiacevole dettaglio: l'alitosi di Depp!

Jolie, oltre a rimproverarlo, gli chiese di sciacquarsi la bocca col collutorio prima del bacio, e gli offrì addirittura delle mentine, così da non rendere le riprese più difficili di quanto non fossero già. Il motivo? L'abitudine del fumo, che troppo spesso genera cattivi odori.

Da parte sua, l'attore non se l'è presa troppo... e in un'altra occasione ha elogiato la collega. "È una specie di poesia ambulante" ha dichiarato Depp, riferendosi a Jolie. "Sai, la sua bellezza è a dir poco perfetta. Allo stesso tempo, però, risulta intelligente, scattante, intelligente e davvero spassosa. Ha anche un senso dell'umorismo che definirei perverso".

I complimenti sono ricambiati, stando al commento dell'attrice: "Penso che Johnny abbia sempre interpretato personaggi unici, e in ogni suo film risulta simpatico. Questo gli conferisce un grande fascino".

Diretto da Florian Henckel von Donnersmarck, The Tourist è un film del 2010 che racconta la storia di Frank, il quale, emotivamente a pezzi, decide di fare un viaggio in Italia. È proprio lì che conosce Elisa, una donna straordinaria ma tenuta sotto sorveglianza in quanto ex-amante di un ricercato dal governo. L'incontro dei due riserverà piacevoli sorprese, ma altrettanti ostacoli... soprattutto quando l'uomo si ritrova coinvolte in un vortice di intrighi, pericoli e cospirazioni. Il film ha incassato 278 milioni di dollari a livello mondiale.

