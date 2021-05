Angelina Jolie in Italia in digitale: come e quando vedere Quelli che mi vogliono morto

Warner Bros. Italia ci ha comunicato la data di uscita per il nostro mercato di Quelli che mi vogliono morto, il nuovo film scritto e diretto da Taylor Sheridan con protagonista Angelina Jolie.

Come già accaduto con Godzilla vs Kong, nonostante la riapertura dei cinema il film arriverà in Italia come esclusiva digitale: sarà disponibile da giovedì 3 giugno, sia per l’acquisto che per il noleggio premium su tutte le principali piattaforme digitali.

In Quelli che mi vogliono morto, Angelina Jolie interpreta Hannah, un’esperta pompiere paracadutista, ancora scossa per non essere riuscita a salvare tre vite da un incendio: un giorno incontra un ragazzino di dodici anni traumatizzato e senza nessuno a cui rivolgersi, al quale due micidiali assassini stanno dando la caccia.

Nel cast Nicholas Hoult, Finn Little, Aiden Gillen, Medina Senghore, Tyler Perry, Jake Weber e Jon Bernthal, che torna a collaborare con Sheridan dopo I segreti di Wind River. Per Taylor Sheridan, divenuto celebre per la sceneggiatura di Sicario di Denis Villeneuve e per quella di Hell or High Water di David Mackenzie, che gli valse anche una nomination agli Oscar, si tratta del secondo film in qualità di regista e arriva dopo il successo della serie tv Yellowstone, da lui creata, scritta, prodotta e diretta.

All'interno dell'articolo potete trovare il nuovissimo trailer ufficiale di Quelli che mi vogliono morto. Qui sotto, invece, la locandina per l'esclusiva digitale.