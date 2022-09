Angelina Jolie fu l'ispirazione originale per Belle de La bella e la bestia della Disney

Diversi anni prima della sua ascesa come superstar mondiale, Angelina Jolie fu l'ispirazione originale per Belle, la famosa principessa Disney protagonista dell'acclamato film d animazione La bella e la bestia.

Il film Disney uscì nel 1991, lo stesso anno in cui la Jolie apparve nel video musicale "Stand by My Woman" di Lenny Kravitz e quattro anni prima del debutto sul grande schermo con Hackers. Eppure, come recentemente rivelato dalla doppiatrice del film Disney Paige O'Hara, l'aspetto fisico di Angelina Jolie fu il punto di riferimento per il concept art originale di Belle in La bella bestia.

"Era Angelina Jolie, ed molto bella", ha rivelato la O'Hara nel libro "Disney Princess: Beyond the Tiara", come riferito da Insider. “Ma non capivo come avrebbe fatto il pubblico ad identificarsi con quella persona. Era davvero troppo, troppo bella, il tipo di bellezza da guardare e ammirare e mettere su un piedistallo. Alla fine gli animatori hanno deciso di cambiare il suo aspetto. Era davvero un po' troppo perfetta".

Come forse alcuni di voi sapranno, la versione finale di Belle ha utilizzato 'un mix' delle caratteristiche fisiche di Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn e Natalie Wood, che hanno permesso al personaggio di raggiungere un aspetto più riconoscibile e un look più immediato: una bellezza meno bella, per così dire.

