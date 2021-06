Angelina Jolie e quell'intervista shock del 2000: 'Abbiamo appena fatto sesso in macchina'

Tra il 2000 e il 2003, Angelina Jolie è stata sposata con Billy Bob Thornton. I due si sono conosciuti sul set di Falso Tracciato e proprio negli ultimi giorni, a distanza di circa 20 anni, è spuntata una vecchia intervista della coppia assai particolare.

Come potete vedere nel video in calce alla notizia, i due attori appaiono visibilmente innamorati e si lasciano fare domande dalla giornalista proprio sul film d'azione al quale hanno preso parte insieme, letteralmente avvinghiati, tra un'effusione e l'altra.

La giornalista allora chiede: "Questo film contine tanta azione, romanticismo...Quale è la cosa più entuasiasmante che avete fatto in un auto insieme?" e Billy Bob Thornton molto su di giri, risponde: "Penso sia stato oggi, proprio prima di arrivare qui, se devo essere onesto" e dopo aver chiesto se la giornalista appartenesse ad MTV, l'attore continua dicendo: "Abbiamo appena fatto sesso in macchina mentre stavamo arrivando qui".

L'intervistatrice allora chiede: "Si tratta della cosa più eccitante?" e Billy Bob Torthon evidentemente compiaciuto risponde: "Lo è ogni volta".

Insomma, a ben guardare questa intervista, sembrano assai lontani i tempi in cui Angelina Jolie era uno spirito libero al di fuori degli schemi. L'attrice ormai è una mamma premurosa, in causa con Brad Pitt per la custodia dei loro figli e negli ultimi mesi sono spuntate addirittura accuse di abusi domestici.

Con Billie Bob Torthon invece sembra che il matrimonio sarebbe terminato in maniera pacifica anche se per una visione diversa delle loro vite e in una recente intervista l'attore ha dichiarato: "Angie è ancora una mia cara amica, è una grande persona e ha fatto tanto. Realizza film che sono importanti per lei, che abbiano successo o meno, e io la rispetterò sempre per questo".