Angelina Jolie, incontro chiarificatore con Brad Pitt? 'Si vedono di nascosto'

L'esplosione della coppia Angelina Jolie/Brad Pitt è stata uno dei fatti di gossip più traumatici per Hollywood e dintorni negli ultimi anni: il duo visto sul set in film come Mr. and Mrs. Smith sembrava vivere su un'isola felice immune ai guai che solitamente tormentano le coppie famose, fino alla crisi e alla successiva separazione.

Da allora in poi tra i furono Brangelina è stato tutto un susseguirsi di cause, accuse e guai legali d'ogni tipo: questioni a cui, secondo le ultime voci, i due starebbero cercando ora di mettere un termine al di fuori delle aule dei tribunali, discutendone faccia a faccia in forma privata.

"Brad è arrivato nella proprietà di pomeriggio ed era impossibile non vederlo nella sua Tesla bianca sportiva ed è rimasto lì per circa un’ora e mezza, scappando poi via da un’uscita privata che, di solito, non usa. Stava chiaramente facendo tutto il possibile per non essere visto" sono state le parole di una fonte del The Sun, a suo dire testimone di alcune incursioni del nostro Brad a casa dell'ex-moglie.

La stessa fonte ha poi riportato: "Brad vuole assolutamente mettere fine a tutte le brutture che sono successe e che sono andate avanti troppo a lungo. In questo momento la sua unica preoccupazione è stabilire una sorta di tregua, per il bene dei figli, ma anche per lui e Angelina, e di cercare di risolvere le cose fuori dall'aula il più possibile. Qualunque cosa decida il giudice, loro dovranno comunque crescere i figli insieme per il resto delle loro vite e che lui stia passando di nuovo del tempo con Angie è di certo un segnale positivo".

Insomma, se non un segnale di riavvicinamento almeno l'evidenza di un tentativo di superare le diatribe legali che tormentano da anni la vita dei due. Recentemente, intanto, Angelina Jolie aveva ingaggiato dei nuovi avvocati nel tentativo di ottenere la custodia dei figli.