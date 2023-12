Angelina Jolie:'Hollywood non è un posto che fa bene alla salute'

Angelina Jolie ha rilasciato un'intervista al Wall Street Journal, nella quale ha raccontato la sua decisione di lasciare la California per trasferirsi in Cambogia. Jolie ha riservato parole molto dure nei confronti dell'industria cinematografica hollywoodiana, affermando che al giorno d'oggi non sceglierebbe di fare l'attrice.

"Non farei l'attrice oggi. Quando ho iniziato non avevo aspettative sull'essere così pubblica, di condividere così tanto... Dato che sono cresciuta intorno a Hollywood non ne sono mai stata molto colpita. Non l'ho mai creduta così significativa o importante" ha dichiarato la star di Maleficent.



"Fa parte di quello che è successo dopo il mio divorzio. Ho perso la capacità di vivere e viaggiare liberamente. Mi sposterò quando potrò. Sono cresciuta in un posto piuttosto superficiale. Di tutti i posti al mondo, Hollywood non è un posto salutare. Quindi cerchi l'autenticità" ha concluso l'attrice, riferendosi al divorzio con Brad Pitt.



Angelina Jolie interpreterà Maria Callas nel prossimo film biografico diretto da Pablo Larraín e reciterà anche al fianco di Halle Berry nel thriller action Maude v Maude mentre da produttrice sarà dietro le quinte del reboot musical I ragazzi della 56a strada, previsto in scena a Broadway nel mese di marzo. Jolie è conosciuta in tutto il mondo per i ruoli in Tomb Raider, Ragazze interrotte e Changeling, e ha vinto due premi Oscar; per il ruolo in Ragazze interrotte come miglior attrice non protagonista e come premio umanitario Jean Hersholt.



Nel 2022 a Milano venne realizzato un murales di Angelina Jolie, simbolo della lotta contro il cancro al seno.