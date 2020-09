Angelina Jolie: 'Ho lasciato Brad Pitt per il bene dei miei figli'; ma lui risponde a tono

In una lunga intervista rilasciata a Grazia, Angelina Jolie è tornata a parlare del divorzio da Brad Pitt, una scelta che l'attrice ha attribuito all'amore per i suoi figli.

La start di di Maleficent e il recente L'unico e inimitabile Ivan ha raccontato il suo ruolo di madre e il legame con i sei ragazzi. ”Sono fiera di come stanno crescendo. Da madre ho la piena consapevolezza di non poterli proteggere dal provare dolore, fisico o psicologico, ma posso insegnare loro un modo per reagire e vivere al meglio che possono, nonostante tutto. Prima del divorzio si respirava la pesantezza della crisi che c'era tra noi”, ha detto.

Qualche tempo fa voci di corridoio avevano parlato di una lite furiosa fra Brad Pitt e il figlio Maddox, che portò alla scelta della Jolie di chiudere il rapporto. I due attori non hanno mai confermato la cosa, ma Brad Pitt in passato ha parlato più volte dei suoi problemi personali.

Nel frattempo però continua la guerra fredda in tribunale: la Jolie nelle scorse ore ha accusato John W. Ouderkirk, ovvero il giudice che sta seguendo la causa di divorzio, di favorire Pitt per via di alcuni legami personali. “Tutto quello che la mia cliente chiede è un processo equo basato sui fatti, senza favori speciali a nessuna delle due parti" ha spiegato Samantha Bley Dejean, l'avvocatessa dell’attrice. "L’unico modo in cui i contendenti possono fidarsi del processo è che tutti i soggetti coinvolti garantiscano trasparenza e imparzialità”.

La risposta degli avvocati di Brad Pitt è stata ovviamente immediata: “Quello della Jolie è un gioco d'azzardo palesemente votato alla tattica, e non si rende conto che gli individui più feriti dal suo comportamento sono proprio i figli delle due parti in causa, che continuano ad essere privati di una risoluzione finale”.

Per altri approfondimenti: