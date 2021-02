Angelina Jolie su Gli Eterni: 'Ecco perché ho accettato un film della Marvel'

Nel corso di una recente intervista Angelina Jolie, che avrà un ruolo di punta nel prossimo film dei Marvel Studios, Gli Eterni, ha rivelato il motivo che l'ha spinta ad accettare il corteggiamento di Kevin Feige e compagnia.

Parlando con Vogue, l'attrice di Maleficent ha descritto la sua esperienza sul set del film di Chloé Zhao e ha parlato di come il film Marvel sia stata una gradita sorpresa per i suoi quarantacinque anni:

"Ho semplicemente adorato questo cast e come questo film ci abbia uniti tutti. Dal canto mio posso dire di essermi arruolata per quest'impresa allo scopo di sostenere la visione di Chloé Zhao e perché apprezzo molto l'impegno che la Marvel sta dimostrando nell'espandere il modo in cui vediamo i 'supereroi'. Correre in giro con un body dorato non era come immaginavo i miei quarant'anni, ma credo di essermi divertita un mondo".

Ne Gli Eterni Angelina Jolie interpreterà Thena, una potente guerriera immortale. Il film, che vede la partecipazione di attori celeberrimi come Kit Harrington di Game of Thrones, servirà come introduzione di un nuovo team di supereroi, gli Eterni, una razza di alieni barra semi-dei che hanno abitato segretamente la Terra per migliaia di anni. Dopo gli eventi di Avengers: Endgame saranno costretti a riunirsi per combattere i loro nemici giurati, i Devianti.

Insieme a Black Widow, Shang-Chi e Spider-Man 3, Gli Eterni comporrà il quartetto di uscite cinematografiche della Fase 4 per il 2021.

