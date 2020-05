Angelina Jolie gelosa di Brad Pitt e Alia Shawket: di mezzo ci finisce la figlia Shiloh

È ormai di qualche settimana fa la notizia di un presunto legame sentimentale tra il Premio Oscar Brad Pitt e l'attrice Alia Shawkat (Arrested Development), relazione o presunta tale che i due diretti interessati hanno negato definendosi solo "buoni amici" ma che comunque sembrerebbe infastidire Angelina Jolie.

Nonostante delle recenti voci che parlavano di un riavvicinamento tra i due ex-coniugi, separati dal 2016 e divorziati ufficialmente dall'aprile 2019, questa new entry nella vita di Pitt avrebbe riacceso nella Jolie una gelosia sopita, almeno stando a quanto confermato da una fonte anonima ai tabloid americani, che sosterebbe un certo fastidio dell'attrice al fatto che la figlia Shiloh, molto legata al padre, frequenti anche la Shawkat.



È noto tra i gossippari come Shiloh prediliga la compagnia del padre, tanto da preferire trascorrere la quarantena con lui. Adesso però la Jolie avrebbe lanciato a Pitt una sorta di ultimatum, intimandogli (sempre come sostiene la fonte) di non frequentarsi con la Shawkat in presenza della bambina. Non sarebbe comunque la prima volta, dato che la Jolie ha fatto qualcosa di simile con Jennifer Aniston.



Questa gelosia sarebbe tanto nei confronti di Pitt quanto della Shawkat, persona a cui Shiloh si sarebbe legata molto durante quest'ultimo periodo. Intanto Pitt ha fatto conoscere la Shawkat alla Aniston, con cui è in ottimi rapporti, facendole diventare amiche.