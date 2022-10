Angelina Jolie, Fremantle commenta l'accordo con l'attrice e regista premio Oscar

Jennifer Mullin e Andrea Scrosati, rispettivamente CEO e Group COO di Fremantle, hanno approfondito l'accordo raggiunto qualche mese fa con la regista e attrice Angelina Jolie, che vedrà il premio Oscar produrre film, serie tv e documentari nei prossimi tre anni. I due hanno sottolineato come Jolie fosse molto corteggiata.

"Stava cercando un partner di produzione e aveva molte opportunità con le altre opzioni. Ci siamo incontrati un paio di volte quando eravamo in preda al COVID, sempre su Zoom. Vuole raccontare storie ambiziose e di grande impatto e possiamo trovare tutte le note e i toni giusti".



Secondo Mullin, l'accordo con Fremantle può offrire a Angelina Jolie la "massima flessibilità" mentre Scrosati punta su un altro aspetto:"Con noi i talenti sanno che ci concentreremo sui loro progetti e poi insieme troveremo la giusta dimora. Ciò significa un po' di rischio nella fase iniziale, ma penso che questo sia il lavoro migliore per un produttore".



Il primo progetto in cantiere è il film Senza Sangue, tratto dal romanzo di Alessandro Baricco ed entrare in produzione la settimana successiva dell'ufficializzazione dell'accordo.

Mullin e Scrosati hanno affermato di essere sulla buona strada per raggiungere un fatturato da 3 miliardi di dollari dopo il record di 2 miliardi durante la pandemia:"Il COVID è stato duro ma ci siamo ripresi molto bene".



Qualche giorno fa Angelina Jolie ha lanciato pesanti accuse a Brad Pitt.