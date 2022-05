Angelina Jolie, la figlia Shiloh avuta con Brad Pitt è la sua fotocopia!

Al di là delle complesse questioni legali, Brad Pitt e Angelina Jolie nel corso della loro lunga relazione durata dal 2005 al 2016, hanno avuto ben 6 figli, 3 dei quali adottati e tra questi, Shiloh Nouvel sembra essere la perfetta fotocopia dell'ex interprete di Lara Croft in Tomb Raider.

La ragazzina che ha da poco compiuto 16 anni è stata infatti vista spesso e volentieri accompagnare Angelina Jolie nel corso dei suoi ultimi red carpet ed è impossibile non notare quanto i suoi tratti del viso siano praticamente identici quelli della madre. Sebbene ci sia un'indiscutibile somiglianza anche con Brad Pitt, Shiloh ha il medesimo taglio di occhi della Jolie e anche la stessa bocca carnosa che è ormai uno dei caratteri più distintivi dell'attrice.

La nascita della primogenita Jolie-Pitt ha davvero dell'incredibile. La piccola infatti è nata in Namibia in un ospedale totalmente disorganizzato. L'attrice ha ricordato di aver avuto qualche piccola complicazione nei giorni precedenti al suo parto e di non aver nemmeno potuto sottoporsi ad un'ecografia per valutare lo stato di salute del feto. Fortunatamente per lei, le cose sono andate nel migliore dei modi ma questo, ha permesso ad Angelina Jolie quanto siano complicate le gravidanze per le donne in alcune parti più disagiate del mondo.