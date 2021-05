Angelina Jolie tra le fiamme nel dietro le quinte di Those Who Wish Me Dead

Warner Bros. ha diffuso un nuovo dietro le quinte di Those Who Wish Me Dead, ritorno alla regia di Taylor Sheridan che vedrà come protagonista Angelina Jolie, che pure appare nel video in cui racconta le vicissitudini che coinvolgeranno il suo personaggio nel corso della pellicola. Il film, co-scritto dallo stesso Sheridan, uscirà a metà maggio.

Come spiega il regista nel corso di questo interessante dietro le quinte, Those Who Wish Me Dead "è un film che combina tre temi molto comuni nei film: c'è la survival story, c'è la coming of age story, e c'è anche una storia di redenzione inserita in tutta la narrazione. Ho cercato di realizzare tutto nella maniera più vera possibile, e quando mi hanno chiesto come avrei ricreato il fuoco ho risposto che sarei andato nel deserto e avrei dato davvero fuoco al posto".

Pochi giorni fa, in piena campagna promozionale per il film, Angelina Jolie ha ammesso che il personaggio Hannah Faber gli ha permesso di entrare in contatto con se stessa e anche di affrontare i problemi personali scaturiti dal complesso momento seguito al divorzio da Brad Pitt.

"Interpretare personaggi che hanno attraversato momenti complicati e poi trovano la loro strada mi è da sempre piaciuto. Questo film è stato per me un'esperienza molto curativa. Solo se ti rompi così tanto e poi ti alzi puoi capire come interpretare la parte. Hannah Faber è una persona distrutta dai sensi di colpa".

L'attrice ha poi aggiunto che con non poche difficoltà, sta tentando di rimettere in sesto la sua famiglia, ancora molto provata dagli eventi degli ultimi anni.

Those Who Wish Me Dead uscirà nelle sale americane il 14 maggio 2021, e contemporaneamente sulla piattaforma HBO Max. Non c'è ancora una data italiana ufficiale.