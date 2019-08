Angelina Jolie, Elle Fanning e Michelle Pfeiffer nel nuovo spot tv di Maleficent 2

Dopo la pubblicazione del nuovo poster di Maleficent: Signora del Male, il nuovo live-action della Disney si mostra in un nuovo spot televisivo appena pubblicato sulla pagina ufficiale YouTube della major.

Nel filmato, che come al solito potete visionare comodamente all'interno dell'articolo, le protagonista Angelina Jolie, Elle Fanning e Michelle Pfeiffer sono pronte a scontrarsi per il dominio del regno.

Il sequel avrà luogo diversi anni dopo gli eventi del primo capitolo, Maleficent, uscito nel 2014, e continuerà ad esplorare la complessa relazione tra Malefica e Aurora, tra nuove alleanze e nuovi nemici che metteranno in pericolo la brughiera e le creature magiche che la abitano.

Nel cast di Maleficent: Signora del Male, oltre alle tre attrici principali, vedremo anche Chiwitel Ejofot, Robert Lindsay e Harris Dickinson. Il film sarà diretto da Joachim Ronning su una sceneggiatura scritta da Linda Woolverton in collaborazione con Micah Fitzermas-Blu e Noah Harpster.

Maleficent: Signora del Male debutterà nelle sale italiane il prossimo ottobre, e sarà il terzultimo lungometraggio Disney ad arrivare prima della fine del 2019: ad esso seguiranno infatti Frozen 2, previsto per novembre, e Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, in uscita invece a dicembre. La Jolie, lo ricordiamo, tornerà a collaborare con la Disney anche per Gli Eterni, atteso film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, nel quale vestirà i panni della guerriera Thena.

Per altri approfondimenti recuperate il trailer ufficiale di Maleficent 2.