Angelina Jolie: il divorzio da Brad Pitt è stato un bene per i figli

La loro unione fu una delle più grandi sorprese del panorama hollywoodiano, e il loro divorzio lasciò sbigottiti coloro che seguivano con interesse le storie sentimentali delle celebrità, sperando un giorno di trovare un Brad Pitt o un'Angelina Jolie con cui mettere in piedi una famiglia stabile e con numerosi figli.

Nonostante il riavvicinamento tra Brad e Angelina, l'attrice è però ancora convinta della decisione presa, soprattutto perché la coppia era diventata ancora più famosa agli occhi di tutti per la volontà di adottare bambini provenienti da situazioni disagiate.

"Mi sono separata per il bene della mia famiglia. È stata la decisione giusta e continuo a concentrarmi sul loro benessere", ha rivelato a British Vogue.

Nonostante il divorzio fosse stato ampiamente trattato, Jolie non si è mai esposta troppo sulla questione, e ammette anche di aver pagato il prezzo di tale silenzio: "Alcuni hanno approfittato del mio silenzio, e i bambini si sono ritrovati a leggere delle bugie su di loro nei media, ma ricordo sempre loro che conoscono la verità e sanno pensare con la loro testa".

L'attrice è infatti molto fiera dei figli per come hanno reagito al divorzio e per aver compreso le difficoltà della coppia. Ha concluso ribadendo il suo impegno nell'assicurare condizioni migliori ai bambini di paesi colpiti dalla povertà. A tal proposito aveva raccontato anche un aneddoto sulla nascita di Siloh, la prima figlia biologica avuta con Brad Pitt, e la toccante storia di Maddox, uno dei figli adottati dai due ex coniugi.