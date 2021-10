Angelina Jolie volta definitivamente pagina: via il tatuaggio dedicato a Brad Pitt

Nei giorni scorsi Angelina Jolie è apparsa raggiante alla première de Gli Eterni in compagnia dei suoi 5 figli ma come in molti hanno notato, sulla pelle dell'attrice manca uno dei suoi tatuaggi più iconici, quello dedicato a Brad Pitt.

Negli anni infatti, Angelina Jolie ha ricoperto la sua pelle di molteplici tatuaggi, la maggior parte dei quali dedicati alle persone più importanti della sua vita. Sulla spalla ad esempio, possiede le coordinate geografiche dei suoi cari e tra questi fino a pochissimo tempo fa c'era anche il suo ex marito.

Il burrascoso divorzio da Brad Pitt l'ha convinta però a rimuovere definitivamente dal suo corpo le coordinate geografiche dell' Oklahoma, ovvero la città che ha dato i natali proprio all'uomo che aveva deciso di sposare nel 2014 nel castello di Miraval in Francia. Questa non è la prima volta che Angelina Jolie decide di rimuovere definitivamente un tatuaggio. Lo aveva già fatto nei primi anni 2000 alla fine del matrimonio con Billy Bob Thornton, il suo celebre secondo marito, conosciuto sul set di Falso tracciato.

La rimozione di questo segno indelebile dedicato a Brad Pitt intensifica le voci di una presunta relazione tra Angelina Jolie e The Weeknd. I due sono stati visti più volte insieme all'uscita di un esclusivo ristorante di Los Angeles. L'attrice avrà definitivamente voltato pagina?