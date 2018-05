Angelina Jolie e David Oyelowo nel cast del prequel di Peter Pan e Alice

Angelina Jolie e David Oyelowo reciteranno in Come Away, live action fantasy che funge da prequel alle favole di Peter Pan e Alice nel Paese delle Meraviglie. Né Jolie né Oyelowo sono estranei al genere. L'attrice ha interpretato il personaggio della strega Malefica in Maleficent e nell'imminente sequel, Maleficent 2.

L'attore inglese ha invece prestato la propria voce per il personaggio di Lui per il film Nelle pieghe del tempo di Ava DuVernay. Come Away sembra un progetto totalmente differente da quello che entrambi gli interpreti hanno sostenuto in passato nel genere fantasy. Il film sarà basato su una sceneggiatura scritta da Marissa Kate Goodwill e sarà il debutto nel live action per Brenda Chapman, acclamata co-regista di titoli come Il principe d'Egitto e Ribelle - The Brave.

Nel mondo di Come Away, Peter e Alice erano fratello e sorella prima di compiere i loro famosi viaggi nei regni di Neverland e Wonderland. Angelina Jolie e David Oyelowo reciteranno nel ruolo dei genitori di Peter e Alice, che si ritrovano in un vortice di disperazione dopo la morte del loro figlio maggiore. I due cercheranno di salvare Peter e Alice da un triste destino.

Secondo quanto riporta Deadline, Brenda Chapman inizierà le riprese di Come Away nel Regno Unito prima di spostarsi a Los Angeles in autunno, nel periodo in cui Angelina Jolie dovrebbe unirsi alla produzione. La Jolie ha iniziato a girare questa settimana il sequel di Maleficent.

"Angelina e David porteranno una bella chimica e profondità in questa magica storia, regalando al pubblico qualcosa in più delle loro aspettative".

In base a ciò che scrive Deadline, Come Away sembra più una storia originale che un prequel delle storie di Peter e Alice. Oltretutto Peter Pan è tornato recentemente sul grande schermo in un prequel, diretto da Joe Wright, Pan, rivelatosi un completo flop. Mentre negli anni recenti Alice è tornata in Alice attraverso lo specchio, altra delusione sia di critica che di pubblico. Dovremmo aspettarci quindi una trama molto più originale di quella inizialmente prevista?