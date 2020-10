Angelina Jolie e Christoph Waltz protagonisti del dramma musicale Every Note Played

Secondo quanto riportato da Variety, Angelina Jolie e Christoph Waltz sono in trattative per il ruolo da protagonisti in Every Note Played, adattamento dell'omonimo romanzo scritto dall'autrice di Still Alice Lisa Genova.

La storia segue un pianista e compositore di fama mondiale di nome Richard (Waltz) sul punto di creare la sua magnum opus. Quando l'uomo riceve una sconvolgente diagnosi, la sua ex moglie Karina (Jolie) decide di prendersi cura di lui, costringendolo a bilanciare la riconciliazione delle sue relazioni fallite e il ridimensionamento della sua ricerca della grandezza.

Il film sarà diretto da Michael Sucsy, regista noto per La memoria del cuore con Rachel McAdams e Channing Tatum e Ogni giorno, su una sceneggiatura co-scritta da Clayton e David Mandell. Figurano come produttori Monet Clayton, Richard Barton Lewis e e Gabrielle Jerou-Tabak.

"Siamo entusiasti di mettere insieme questo eccezionale team di filmmaker per una storia emozionante, potente e certamente edificante", ha dichiarato il chairman di STXfilms Motion Picture Group Adam Fogelson.

Ricordiamo che nel 2021 la Jolie apparirà anche nel film Marvel Gli Eterni. Per quanto riguarda Waltz, invece, l'attore prossimamente riprenderà i panni di Blofeld nel nuovo capitolo di 007 No Time To Die e potrà essere visto nell'atteso The French Dispatch di Wes Anderson.