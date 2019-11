Angelina Jolie cambia agenzia dopo quasi un decennio

Angelina Jolie ha firmato un accordo con l'agenzia WME dopo aver passato gran parte dell'ultimo decennio con la UTA, secondo quanto riportato in esclusiva da Variety.

Quest'anno, l'attrice è tornata a interpretare l'iconica villain dei Classici Disney, Malefica, nel film Maleficent: Signora del Male, sequel del Maleficent del 2013 e capace di battere Joker al box-office.

Il ritorno della Jolie è arrivato dopo alcuni anni in cui si era concentrata maggiormente sulla carriera di regista e produttrice, ma negli ultimi tempi sta tornando a recitare in ruoli di primo piano e questo ce lo ricorda anche la futura partecipazione ne Gli Eterni, il nuovo grande progetto che andrà ad ampliare il Marvel Cinematic Universe.



Jolie aveva firmato con la UTA nel 2011 proprio per farsi rappresentare come regista, mentre aveva un accordo con l'IFA per quanto riguarda la recitazione. Dal 2013 è stata rappresentata su tutti i fronti dall'UTA.

La collaborazione con quest'agenzia hanno portato alla regia di Unbroken nel 2014 e a quella di Per primo hanno ucciso mio padre, film prodotto da Netflix e che è stato co-sceneggiato dalla stessa Jolie. Tra i film che ha prodotto, invece, ricordiamo The Breadwinner, candidato all'Oscar per il premio di miglior film d'animazione.



La nuova agenzia della Jolie, la WME ha fatto diversi accordi quest'anno con nomi di primo piano, inclusi Matthew McConaughey, Alfonso Cuaron e il quarterback dei New England Patriots Tom Brady.



Per maggiori informazioni sull'ultima prova attoriale di Angelina Jolie, vi rimandiamo alla recensione di Maleficent 2.