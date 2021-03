Angelina Jolie, Bruce Willis e Michael B. Jordan ad aprile su Amazon: novità Prime Video

Aprile 2021 si avvicina, e il nuovo mese come al solito si porterà dietro sul servizio di streaming on demand Amazon Prime Video tantissime novità in esclusiva.

Partiamo da Cosmic Sin, sci-fi con Bruce Willis e Frank Grillo in uscita dal 14 aprile in anteprima esclusiva su Prime Video: disponibile in versione originale, sottotitolata e doppiata, il film è ambientato in un futuro prossimo quando la Terra riceve un messaggio anonimo da una civiltà aliena e i leader della Earth Alliance devono decidere se i visitatori vengano in pace o se il pianeta debba prepararsi per una guerra. Ford, un eroe di guerra in disgrazia, viene chiamato a guidare una squadra di soldati d'élite e si addentra nel territorio presidiato dagli alieni.

Seguirà Alice e Peter, un fantasy con Angelina Jolie in uscita dal 22 aprile in anteprima esclusiva su Prime Video: il film, presentato in versione originale, sottotitolata e doppiata, è una rivisitazione delle favole di Peter Pan e Alice nel paese delle meraviglie. In questa storia Peter e Alice sono fratelli, vivono in un'idilliaca casa di campagna con i genitori e il fratello maggiore, David, e sono liberi di giocare e scatenare l'immaginazione nella foresta dietro casa. Tuttavia il cambiamento è nell'aria: zia Eleanor, molto critica rispetto all’educazione dei bambini, riesce a far iscrivere David a un prestigioso collegio e la famiglia, triste per l’imminente partenza del ragazzo, si trova ad affrontare un'incidente che stravolge le vite di tutti. Con la famiglia sgretolata sia dal punto di vista emotivo sia finanziario, Alice e Peter decidono di cercare una soluzione. Recatisi a Londra per vendere i cimeli di famiglia, i due si troveranno presto in un mondo misterioso e pericoloso che li catapulterà in una serie di avventure che cambieranno il corso delle loro vite. Nel cast, oltre ad Angelina Jolie, anche David Oyelowo, Jordan Nash, Keira Chansa, Reece Yates, Michael Caine.

Concludiamo la carrellata con Senza rimorso, nuovo film di Stefano Sollima ambientato nell'universo narrativo di Tom Clancy: con l'acclamato attore Michael B. Jordan nei panni di John Clark, un esperto Navy Seal in cerca di giustizia dopo l’omicidio della moglie incinta, il film svelerà un complotto che minaccia di travolgere gli Stati Uniti e la Russia in una guerra totale. Combattuto tra l’onore personale e la lealtà verso il suo paese, Kelly deve affrontare i nemici senza alcun rimorso se vuole evitare un disastro e rivelare i potenti che si celano dietro la cospirazione.

Per altre letture ecco 5 horror da guardare su Amazon Prime Video.