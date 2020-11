Angelina Jolie e Brad Pitt sono le star più cordiali di Hollywood: parola di Emma Stone

Secondo Emma Stone non c'è storia, Brad Pitt e Angelina Jolie sono le due star più gentili di tutta Hollywood. L'attrice lo ha rivelato nel corso di un'esilarante intervista con Jimmy Fallon in cui ha anche raccontato un retroscena dei Golden Globe del 2011.

"Era la prima volta che andavo ai Golden Globe. Per me era tutto molto, molto, molto eccitante. E quindi ho portato mia madre con me. Quella sera eravamo sedute accanto a Brad Pitt e Angelina Jolie. Tra tutti quelli possibili in un evento così importante, proprio loro!" ha spiegato l'attrice che all'epoca dei fatti non era ancora estremamente nota.

"Premetto che mia madre non beve mai. Ma quella sera ha bevuto dello champagne. Il che, probabilmente, non è stata la cosa migliore, ma si stava divertendo molto. A quel punto si è voltata verso Brad Pitt e Angelina Jolie e ha iniziato a fare domande indiscrete. Non ci potevo credere. Sembrava fuori di testa. Ha chiesto loro se avevano dei figli, la loro età e i loro nomi. Ero molto in soggezione ma loro sono stati gentilissimi e cordiali, hanno risposto a tutto senza alcuna esitazione. Sono davvero i migliori di Hollywood".

Intanto la Jolie sembra essere particolarmente in difficoltà con suo padre che si ostina a supportare Trump. Brad Pitt è invece attualmente alle prese con una nuova relazione.