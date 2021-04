Angelina Jolie braccata nei boschi nell'entusiasmante trailer di Those who wish me dead

Come promesso dalle prime immagini con Angelina Jolie pubblicate ieri, la Warner Bros. ha diffuso il trailer ufficiale di Those who wish me dead, il secondo film da regista di Taylor Sheridan.

Il film, basato sul romanzo omonimo del 2014 scritto da Michael Kortya, segue un'esperta di sopravvivenza che nei boschi del Montana si ritrova casualmente a dover proteggere un bambino di dodici anni testimone di un omicidio da una coppia di assassini: a complicare le cose un incendio incontrollabile che gli assassini fanno divampare nelle terre selvagge per stanare i due protagonisti.

Angelina Jolie guida il cast nei panni di Hannah Faber, l'esperta di sopravvivenza incaricata di salvare Connor Casserly (Finn Little). I due assassini hanno i volti di Nicholas Hoult e Aidan Gillan (Dito-corto de Il trono di spade), mentre a completare il cast troviamo anche Jon Bernthal, Tyler Perry, Jake Weber, Medina Senghore e Jon Bernthal, che torna a collaborare con Sheridan dopo il piccolo ruolo ne I segreti di Wind River.

Il regista e sceneggiatore, che ha recentemente firmato un contratto con Paramount per la realizzazione del prequel di Yellowstone, e che ha anche sceneggiato l'imminente Senza rimorso di Stefano Sollima, ha scritto la sceneggiatura di Those who wish me dead insieme a Kortya e Charles Leavitt, quest'ultimo autore del copione di Blood Diamond del 2008 e di Warcraft di Duncan Jone del 2016.

Il film sarà distribuito da Warner Bros. e negli Stati Uniti uscirà nei cinema e su HBO Max a partire dal 14 maggio; attendiamo novità per quanto riguarda la distribuzione italiana.