Angelina Jolie: auguri alla star, da Lara Croft a Maleficent

Ci sono poche star a Hollywood che hanno segnato l'industria dello showbiz negli ultimi vent'anni come Angelina Jolie. L'attrice premio Oscar è una delle dive più rappresentative del cinema americano e oggi che compie 45 anni ripercorriamo brevemente la sua carriera ricordando i passaggi salienti che l'hanno contraddistinta.

Figlia d'arte nata a Los Angeles (il padre è il premio Oscar Jon Voight), Angelina Jolie studia recitazione sin dalla tenera età di 11 anni, formandosi al Lee Strasberg Institute. Protagonista di un'infanzia segnata dal bullismo e dalla separazione dei genitori, Angelina Jolie inizialmente si dedica alla carriera di modella, lavorando anche in Italia, e facendo un provino per Jolly Blu, film che ripercorre alcune canzoni degli 883, ma viene scartata in favore di Alessia Merz.

Dopo i primi ruoli e i primi riconoscimenti in tv, con tre Golden Globe consecutivi, la fama arriva nel 1999, quando vince il suo primo premio Oscar per la sua partecipazione a Ragazze interrotte, nel ruolo della sociopatica Lisa Rowe.



Il vero exploit internazionale è però dei primi anni 2000, quando viene scelta per interpretare il personaggio di Lara Croft nel franchise tratto dal celebre marchio videoludico Tomb Raider.

A metà anni 2000 inizia una relazione con Brad Pitt, che diventerà un matrimonio lungo e nelle ultime fasi piuttosto tormentato; all'epoca i due lavoravano insieme sul set di Mr. & Mrs. Smith e Pitt entrò nell'occhio del ciclone, insieme alla Jolie; quest'ultima venne accusata di essere la causa della fine del matrimonio della star di Seven con Jennifer Aniston. Negli ultimi anni ha riscosso molto successo la sua interpretazione della strega Malefica nei due film Disney di Maleficent.

Nel 2009 ha ricevuto una seconda nomination agli Oscar per il suo ruolo in Changeling ma la seconda statuetta la riceve nel 2014, per il suo impegno umanitario. Famosa per il suo impegno umanitario, Angelina Jolie nel 2013 è stata dichiarata l'attrice più pagata al mondo.



Su Everyeye trovate la recensione di Maleficent e la recensione del sequel Maleficent - Signora del male.