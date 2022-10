Angelina Jolie: l'attrice emblema della lotta contro il cancro in un murales a Milano

Nelle scorse ore in Piazza San Babila, nel centro storico di Milano, è apparso un murales dedicato ad Angelina Jolie e alla sua dolorosa lotta contro il cancro al seno che alcuni anni fa l'ha costretta a praticare un'invasiva mastectomia per mettersi al riparo dalle complicanze di questa terribile malattia.

Si tratta di un'opera estremamente significativa realizzata dallo street artist aleXsandro Palombo, l'artista che qualche tempo fa ha fatto parlare di sè con l'opera apparsa dinnanzi al consolato iraniano in cui mostrava Marge de I Simpson intenta a tagliare la sua folta chioma in sostegno delle donne arabe che hanno iniziato a protestare contro l'utilizzo dell'hijab e degli abusi commessi dalla polizia religiosa islamica.

Da anni Angelina Jolie è molto attiva nella lotta contro il cancro, visto che questa patologia ha causato anche la morte di sua madre e di sua nonna: "Mia madre era appena morta, e il suo medico mi disse che aveva dovuto farle una promessa: si sarebbe assicurato che io mi prendessi cura della mia situazione medica. Anni dopo sono stata in grado di sottopormi a un test genetico che ha dimostrato come anch'io possedessi quel gene modificato, il cosiddetto BRCA1, che predispone al cancro. Il test è arrivato troppo tardi per le altre donne della mia famiglia. Mia madre è scomparsa a 50 anni, mia nonna è morta nei suoi 40. Spero che le mie scelte mi permettano di vivere un po' più a lungo".

Intanto, nelle settimane scorse sono state mosse terribili accuse a Brad Pitt. L'ex di Angelina Jolie è stato infatti accusato di aver mosso violenza contro i suoi figli mentre continua a farsi sempre più complessa la separazione tra i due attori visto che dal canto suo Brad Pitt ha denunciato la sua ex moglie per quella che a lui appare come una vendita impropria dello Chateau Miraval.