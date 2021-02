Angelina Jolie ammette: 'Gli ultimi anni sono stati davvero difficili'

Un divorzio è sempre un divorzio, che si tratti di due cittadini qualunque o di due star di Hollywood conosciute in tutto il mondo: Angelina Jolie e Brad Pitt, dunque, come tante altre coppie nella loro situazione hanno attraversato un periodo tutt'altro che facile nel porre fine a una storia che sembrava dover durare in eterno.

A parlarne è stata la stessa attrice di Maleficent: nel corso di un'intervista rilasciata a Vogue (che questo mese, a tal proposito, le ha dedicato una splendida copertina) la nostra Angelina ha infatti parlato a cuore aperto di ciò che ha provato nel corso della separazione dall'ormai ex-marito, da cui solo ora sembra poter cominciare a riprendersi emotivamente.

"Gli ultimi anni sono stati piuttosto difficili. Mi sono concentrata sul far stare bene la mia famiglia. Lentamente le cose stanno tornando al loro posto, è come se il ghiaccio si stesse sciogliendo e il sangue stesse cominciando di nuovo a scorrere nelle mie vene" sono state le parole della star di Tomb Raider e Ragazze Interrotte.

Già la scorsa estate Jolie aveva parlato del divorzio, spiegando di aver lasciato Brad Pitt per il bene dei loro figli; sul finire dello scorso anno, però, si era vociferato di un possibile incontro chiarificatore tra Angelina Jolie e Brad Pitt.