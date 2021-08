Angelina Jolie: 5 film da vedere in streaming in attesa di Eternals

Da poche ore è disponibile in rete il trailer finale di Eternals, attesa pellicola targata Marvel Studios che tra le altre cose firmerà il debutto di Angelina Jolie nel Marvel Cinematic Universe. In attesa dell'arrivo della nuova opera di Chloe Zhao, dunque, ecco 5 film con la Jolie da vedere in streaming.

Maleficent (Disney+) . Rivisitazione live-action de La bella addormentata nel bosco, il film racconta la storia del Classico Disney dal punto di vista della villain, Malefica, interpretata da un'iconica Angelina Jolie.

. Rivisitazione live-action de La bella addormentata nel bosco, il film racconta la storia del Classico Disney dal punto di vista della villain, Malefica, interpretata da un'iconica Angelina Jolie. Mr & Mrs Smith (Amazon Prime Video) . Passato alla storia come il film che ha fatto scoccare la scintilla tra Brad Pitt e Angelina Jolie, segnando dunque la nascita del fenomeno "Brangelina", si tratta di una commedia d'azione che vede come protagonisti due sposi dalla vita piuttosto banale che non sanno di essere entrambi assassini professionisti. Quando i due si ritrovano a dare la caccia allo stesso bersaglio, la situazione si fa esplosiva.

. Passato alla storia come il film che ha fatto scoccare la scintilla tra Brad Pitt e Angelina Jolie, segnando dunque la nascita del fenomeno "Brangelina", si tratta di una commedia d'azione che vede come protagonisti due sposi dalla vita piuttosto banale che non sanno di essere entrambi assassini professionisti. Quando i due si ritrovano a dare la caccia allo stesso bersaglio, la situazione si fa esplosiva. Wanted - Scegli il tuo Destino (Amazon Prime Video/Netflix) . Vagamente ispirato all'omonima serie a fumetti scritta da Mark Millar, nonché primo titolo sviluppato per l'etichetta Millarworld, Wanted segue le vicende di Wesley Gibson (James McAvoy), un giovane che viene reclutato da una misteriosa agenzia di killer professionisti per seguire le orme di suo padre.

. Vagamente ispirato all'omonima serie a fumetti scritta da Mark Millar, nonché primo titolo sviluppato per l'etichetta Millarworld, Wanted segue le vicende di Wesley Gibson (James McAvoy), un giovane che viene reclutato da una misteriosa agenzia di killer professionisti per seguire le orme di suo padre. Salt (Netflix) . Nel film, l'agente della CIA Evelyn Salt viene accusata da un disertore di essere una spia russa sotto mentite spoglie: convinta di essere vittima di un complotto, la donna si dà alla fuga forte della sua esperienza e dei suoi contatti dopo anni di lavoro come agente segreto. Per evitare la cattura e proteggere il marito, Evelyn deve dimostrarsi più furba dei suoi colleghi della CIA.

. Nel film, l'agente della CIA Evelyn Salt viene accusata da un disertore di essere una spia russa sotto mentite spoglie: convinta di essere vittima di un complotto, la donna si dà alla fuga forte della sua esperienza e dei suoi contatti dopo anni di lavoro come agente segreto. Per evitare la cattura e proteggere il marito, Evelyn deve dimostrarsi più furba dei suoi colleghi della CIA. Ragazze interrotte (Netflix). Diretto da James Mangold, il film è ambientato negli anni '60 e vede come protagonista una giovane donna di nome Susanna Kaysen (interpretata da Wynona Rider) che viene ricoverata in un istituto psichiatrico per via di un disturbo di personalità borderline. Qui incontra Lisa (Jolie), la leader sociopatica e dominante dell'ospedale con cui stringe una sincera amicizia.

Intanto, Angelina Jolie e il cast di Eternals sono finiti sulla cover di EW.