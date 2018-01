Angela Sarafyan si unisce al cast di Extremely Wicked, film sul serial killer Ted Bundy

Sta prendendo sempre più forma il cast artistico del lungometraggio diretto dae intitolato Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile . Il film connei panni dell’assassino seriale Ted Bundy si arricchisce della presenza dell’attrice armena, vista l’anno scorso nella celebrata serie tv di successo Westworld

Solo alcuni giorni fa vi abbiamo mostrato la prima immagine ufficiale di Zac Efron che lo ritraeva sul set della pellicola, le cui riprese sono partite nell'ultimo periodo. Angela Sarafyan sarà, invece, Joanna, un’amica stretta di Elizabeth Kloepfer (Lily Collins), la ragazza di Bundy. In attesa di prossimi sviluppi ad essi si aggiunge un altro importante nome di spicco, John Malkovich, il quale impersonificherà Edward Cowart, il giudice che ha condannato a morte l'uomo nel processo avviatosi nel 1979.

In Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile una delle pagine più terrificanti della cronaca nera degli Stati Uniti prenderà vita attraverso la lente di Elizabeth Kloepfer, la compagna del temibile Ted Bundy che per anni ha negato le accuse contro di lui per poi denunciarlo in un secondo momento alla polizia. Solo in prossimità del momento dell’esecuzione, quando Bundy iniziò a confessare i numerosi ed efferati omicidi di cui si era macchiato in diversi anni, Kloepfer e il resto del mondo vennero a conoscenza dei dettagli dei suoi macabri crimini.

Lo script è stato affidato a Michael Werwie, mentre il film ha ottenuto per la realizzazione i finanziamenti della Voltage Pictures di Ara Keshishian e Nicolas Chartier, la stessa compagnia di produzione di Padri e figlie di Gabriele Muccino.