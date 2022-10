Angela Lansbury nell'ultima intervista: "Sono stata prima un'attrice, non un bel viso"

La morte di Angela Lansbury ha sicuramente commosso tutta Hollywood, nonché la stragrande parte di quel pubblico cresciute con la meravigliosa serie televisiva La signora in giallo, durata per ben 12 stagioni. Prima di morire, l'attrice britannica naturalizzata americana aveva registrato una video intervista per il New York Times. Eccola!

L’intervista fu girata nel 2010, dodici anni fa, con l’accordo che sarebbe stata pubblicata solo dopo la sua morte. Questa ripercorre la vita di Lansbury attraverso i momenti più significativi della sua lunghissima carriera ed è intitolata The Last Word, l’ultima parola.

All’inizio dell’intervista l'attrice dice subito di poter affermare "in tutta onestà" di essere stata "principalmente un’attrice, e non un bel viso". Aggiunge di essere stata soprattutto una caratterista, cioè uno dei volti non protagonisti che devono riuscire a dare l’idea del loro personaggio in pochi minuti, spesso sfruttando un tratto dominante. Il ruolo in cui sicuramente non fu una caratterista, dice, fu quello della scrittrice e detective Jessica Fletcher, la protagonista de La signora in giallo, che sostiene essere stato un personaggio "molto vicino al tipo di donna" che sarebbe potuta essere lei se non fosse diventata un’attrice.

Lansbury conclude l'intervista dicendo di voler essere ricordata come un'attrice che attraverso il proprio lavoro "ha permesso alle persone di evadere dalle loro vite e poter essere trasportate in altri mondi" che altrimenti non avrebbero potuto mai sperimentare.

Il cordoglio di Hollywood per Lansbury non è tardato ad arrivare, segno che è stata e rimarrà uno dei volti più caratteristici di tutta l'industria, capace di esserne protagonista dagli anni d'oro fino a quelli più recenti. Oltre all'Oscar alla carriera assegnatole nel 2016, recentemente Lansbury era stata premiata con un Tony Award per la sua carriera teatrale (nel corso della sua lunga attività ne aveva conquistati ben 5 di Tony Award, l'ultimo nel 2009 all'età di 83 anni).