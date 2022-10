Angela Lansbury, le star di Hollywood ricordano la grande attrice sui social

Proprio quest'anno Angela Lansbury ha ricevuto un Tony Award alla carriera . Mia Farrow ha twittato:"Gratitudine per la magnifica Angela Lansbury, che ci ha regalato così tante grandi interpretazioni. È stato un onore aver lavorato con lei e conoscerla come amica. Grazie carissima Angie. Amore per sempre". Kristin Chenoweth ha elogiato il suo lavoro teatrale :"Riposa in pace Angela Lansbury. Grazie per la tua arte e la tua saggezza". George Takei la ricorda così:"Angela Lansbury, che ha onorato il palcoscenico per decenni vincendo cinque Tony Award e ha portato l'investigatrice Jessica Fletcher nei nostri salotti per una dozzina d'anni, è scomparsa. Una storia vecchia come il tempo, la nostra amata Mrs. Bric ora ci canterà ninna nanne dalle stelle. Riposa, grande anima". "È raro che una persona possa toccare più generazioni, creando un'ampiezza lavorativa che definisca decennio dopo decennio. Angela Lansbury era quell'artista. Da Mame a Pomi d'ottone a La signora in giallo, La bella e la bestia e Il ritorno di Mary Poppins ha toccato 4 generazioni. Riposa in pace Leggenda" ha scritto Josh Gad . Sean Hayes ha twittato:"Abbiamo perso un'altra donna e un talento straordinari: Dame Angela Lansbury. Il tuo talento e la tua carriera sono stati un'ispirazione per il mondo. Riposa in pace, carissima Angela". La morte di Angela Lansbury ha sconvolto i fan e i numerosi colleghi che ne hanno apprezzato il grande talento in lunghi decenni di attività sul palcoscenico.

