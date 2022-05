Angela Lansbury riceverà un Tony Award per la sua carriera teatrale

Angela Lansbury, indimenticabile interprete de La Signora in Giallo, riceverà un Tony Award alla carriera per le grandiose interpretazioni fornite a Broadway. In particolare, si tratta del Lifetime Achievement Award, premio speciale, che si va ad aggiungere ai 5 Tony Award vinti da Angela Lansbury nella sua brillante carriera teatrale.

Charlot St. Martin, presidentessa della Broadway League, ha tenuto a elogiare i grandi meriti dell'attrice: "Il contributo che Angela Lansbury ha dato al teatro è insuperabile. Nel corso della sua carriera, Lansbury ci ha regalato una serie di performance indimenticabili ed è per noi un grande onore omaggiarla con il Lifetime Achievement Award".

Al di là della carriera teatrale, Angela Lansbury si è anche distinta nel cinema e nella televisione, collezionando diversi premi e ruoli iconici. Tra i principali riconoscimenti, vi segnaliamo che l'attrice ha vinto un Oscar alla carriera, 6 Golden Globe, 3 Emmy e un BAFTA alla carriera. Poi, ovviamente, l'attrice è principalmente conosciuta dal grande pubblico come l'interprete di Jessica Fletcher, protagonista de La Signora in Giallo, leggendaria serie TV Crime, andata in onda per 12 stagioni.

Per quanto riguarda il cinema, invece, sono di particolare rilievo le sue interpretazioni ne Il Ritratto di Dorian Gray, Va' e Uccidi e Assassinio sul Nilo, la versione del 1978, in cui veste i panni dell'eccentrica scrittrice Salomè Otterbourne. A tal proposito, vi invitiamo a recuperare il nostro articolo sulle differenze tra il nuovo Assassinio sul Nilo e il libro, Poirot sul Nilo di Agatha Christie. Parlando di classici Disney, vi segnaliamo anche la sua interpretazione nel cult Pomi d'ottone e manici di scopa, del cui remake si è spesso vociferato negli scorsi anni.



Infine, l'ultima volta che è comparsa al cinema è stato con una piccola parte ne Il Ritorno di Mary Poppins.