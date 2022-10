Angela Lansbury: 5 film per ricordare anche la sua (immensa) carriera sul grande schermo

La morte di Angela Lansbury in queste ore sta spingendo i fan a ricordare suoi social i loro episodi preferiti del leggendario serial tv La signora in giallo, ma l'attrice britannica ha goduto anche di una straordinaria carriera cinematografica spesso passata in secondo piano.

Se il nome di Angela Lansbury sarà per sempre associato a quello di Jessica Fletcher, investigatrice iconica e puntigliosa che grazie al successo clamoroso della serie tv La signora in giallo nel corso degli anni è diventata famosa tanto quanto il 'collega' Sherlock Holmes, ha infatti iniziato la propria carriera al cinema e non in televisione. Per questo motivo abbiamo voluto riunire per voi in questo spazio i 5 migliori film con Angela Lansbury, che come al solito trovate qui sotto:

Angoscia : diretto da George Cukor e basato sull'omonimo romanzo di Patrick Hamilton, racconta la storia di una giovane donna il cui marito la manipola fino a farla credere di essere sul punto di diventare pazza. Il film include nel cast Charles Boyer, Ingrid Bergman e Joseph Cotten e vede Angela Lansbury al suo debutto assoluto nel ruolo della cameriera Nancy, per il quale ottenne la sua prima nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista.

: diretto da George Cukor e basato sull'omonimo romanzo di Patrick Hamilton, racconta la storia di una giovane donna il cui marito la manipola fino a farla credere di essere sul punto di diventare pazza. Il film include nel cast Charles Boyer, Ingrid Bergman e Joseph Cotten e vede Angela Lansbury al suo debutto assoluto nel ruolo della cameriera Nancy, per il quale ottenne la sua prima nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista. Il ritratto di Dorian Gray : nell'adattamento di Oscar Wilde del 1945 diretto da Albert Lewin, Angela Lansbury interpreta il ruolo di Sybil Vane, che si suicida per amore del bello e dannato Dorian: il film valse all'attrice una seconda nomination agli Oscar, ancora come non protagonista, e si tramutò in una vittoria ai Golden Globe nella stessa categoria.

: nell'adattamento di Oscar Wilde del 1945 diretto da Albert Lewin, Angela Lansbury interpreta il ruolo di Sybil Vane, che si suicida per amore del bello e dannato Dorian: il film valse all'attrice una seconda nomination agli Oscar, ancora come non protagonista, e si tramutò in una vittoria ai Golden Globe nella stessa categoria. La lunga estate calda : diretto da Martin Ritt e basato su tre racconti di William Faulkner, include tra i protagonisti Paul Newman, Joanne Woodward, Orson Welles e la nostra Angela Lansbury: la National Board of Review nel 1958 lo inserì nella lista dei migliori 10 film dell'anno.

: diretto da Martin Ritt e basato su tre racconti di William Faulkner, include tra i protagonisti Paul Newman, Joanne Woodward, Orson Welles e la nostra Angela Lansbury: la National Board of Review nel 1958 lo inserì nella lista dei migliori 10 film dell'anno. Pomi d'ottone e manici di scopa : diretto nel 1971 da Robert Stevenson, è un cult assoluto della produzione live-action della Disney, prodotto in tecnica mista e basato sui romanzi "The Magic Bedknob; or, How to Become a Witch in Ten Easy Lessons" (1943) e "Bonfires and Broomsticks" (1947) della scrittrice britannica Mary Norton.

: diretto nel 1971 da Robert Stevenson, è un cult assoluto della produzione live-action della Disney, prodotto in tecnica mista e basato sui romanzi "The Magic Bedknob; or, How to Become a Witch in Ten Easy Lessons" (1943) e "Bonfires and Broomsticks" (1947) della scrittrice britannica Mary Norton. Va e uccidi: uno dei primi film del regista di culto John Frankenheimer, è un thriller ambientato nella guerra fredda tratto dal romanzo "The Manchurian Candidate" di Richard Condon, che avrebbe ispirato anche al remake omonimo con Denzel Washington. Per la sua interpretazione Angela Lansbury ottenne la sua terza nomination agli Oscar, ancora una volta - l'ultima - come miglior attrice non protagonista.

Nonostante le tre nomination agli Oscar accumulate nella sua carriera non si siano mai trasformate in una vittoria, nel 2014 l'Academy premio Angela Lansbury con un Oscar onorario. Qual è il vostro film preferito con Angela Lansbury? Ditecelo nella sezione dei commenti.



