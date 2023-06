Oscar 2024: Angela Bassett riceverà l'oscar onorario ai Governors Awards

L’academy ha annunciato che durante l’annuale cerimonia dei Governors Awards verrà assegnato un premio Oscar onorario all’attrice Angela Bassett. L’attrice 64enne, celebre per la sua interpretazione di Tina Turner nel film del 1993, ha saputo, negli ultimi anni, muoversi egregiamente anche negli show televisivi.

Abbiamo riportato le polemiche relative alle nuove regole di inclusività che segneranno gli Oscar 2024 e, aldilà di come la si possa pensare in merito, siamo tutti in attesa di capire quali saranno i film proposti in lizza e quali i criteri per cui tali film saranno scelti.

Una cosa però è già certa, durante la cerimonia verrà ricordato il premio che sarà assegnato alla Bassett durante i Governor Awards di quest’anno.

Questo il comunicato in merito della presidentessa dell’Academy Janet Yang: “Il consiglio d’amministrazione dell’Academy è entusiasta di onorare quattro pionieri che hanno trasformato l’industria cinematografica e ispirato generazioni di registi e fan del cinema. Nel corso della sua decennale carriera, Angela Bassett ha continuato a tira fuori interpretazioni incredibili, che hanno stabilito nuovi standard di recitazione”.

Gli altri tre pionieri chiamati in causa nel comunicato sono Mel Brooks e Carol Littleton, che riceveranno la stessa onorificenza della Bassett e Michelle Satter che riceverà il Jean Hersholt Humanitarian Award.

Angela Bassett è stata nominata due volte all’Oscar senza riuscire a portare a casa la statuetta.

Intanto, è di pochi giorni fa il comunicato relativo alle nuove regole di permanenza nei cinema per i prossimi Oscar 2024.