Ad Angela Bassett non è andata giù la sconfitta agli Oscar: 'Rimasi sbalordita'

Angela Bassett era una delle favorite ad aggiudicarsi la statuetta d’oro più ambita di Hollywood: avendo già vinto il Golden Globes e il Critics Choice Award la nostra regina Ramonda pensava di avere la vittoria in tasca e invece Jamie Lee Curtis ha finito per tornare a casa trionfante per il suo ruolo in Everything Everywhere All At Once.

Se allora era riuscita a reagire con un certo aplomb, ora la nostra Angela ammette di essere rimasta male non poco per la sua mancata vittoria: in una recente intervista rilasciata ad Oprah Winfrey durante un’apparizione nel suo show, l’attrice ha dichiarato: “Sono rimasta a bocca aperta. Pensavo di aver gestito molto bene la cosa. Questa era la mia intenzione, gestirla bene. È stata una grande delusione, ma la delusione è un sentimento umano. Ci saranno altri momenti di delusione, non possiamo evitarlo. Ma quello che possiamo fare è scegliere come gestire questi momenti, e dobbiamo farlo col sorriso”.

Angela Bassett è stata la prima attrice a ricevere una nomination ad un Academy Award per un film dei Marvel Studios: la sua interpretazione magistrale nei panni della regina Ramonda è stata molto apprezzata da critica e fan nonostante non sia riuscita ad aggiudicarsi la vittoria (qui trovate la nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever), ma ha ricevuto già altre nomination: nel ruolo di Tina Turner (What’s Love Got To Do With It) e ha ricevuto un premio alla carriera in questa stagione di Oscar.

Secondo voi chi si aggiudicherà la statuetta d’oro più famosa del cinema? Qui trovate le nostre previsioni sugli Oscar 2024.